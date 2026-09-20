Ordu Gülyalı'da kurulan seralarda 20 tropikal meyve için deneme üretimi sonuç verdi - Son Dakika
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Ordu Gülyalı'da kurulan seralarda 20 tropikal meyve için deneme üretimi sonuç verdi

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Ordu Gülyalı\'da kurulan seralarda 20 tropikal meyve için deneme üretimi sonuç verdi
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı'da tropikal meyve deneme üretiminde sonuç almaya başladı. Belediyenin deneme amacıyla kurduğu seralarda 20 farklı tropikal meyve yetiştiriliyor; bölgedeki üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesince Gülyalı ilçesinde deneme üretimi amacıyla kurulan seralarda 20 farklı tropikal meyvenin yetiştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karadeniz ikliminde tropikal meyvelerin yetiştirilebilirliğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan deneme üretiminde sonuç alınmaya başlandığı belirtildi.

Seralarda muz, ejder meyvesi, mango ve ananasın yanı sıra 20 farklı tropikal meyvenin yetiştirildiği aktarılan açıklamada, çalışmalarla bölgedeki üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini belirtti.

İklim değişikliğine karşı tedbir amacıyla deneme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Güler, seralarda mango, muz, çarkıfelek ve ejder meyvesinin yanı sıra kahve üretimini de denediklerini aktardı.

Güler, fındığın yanı sıra tarım ve hayvancılığın farklı alanlarında da üretim yapılabileceğine dikkati çekerek, çalışmalarla yeni sektörlerin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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