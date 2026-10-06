Ordu Korgan'da akrabalar arası arazi kavgasında bıçaklanan 1 kişi hastanede öldü

Ordu Korgan'da akrabalar arası arazi kavgasında bıçaklanan 1 kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili zanlı gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde O.A. (40) ile akrabası İ.E. (26) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.E, O.A'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan O.A, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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