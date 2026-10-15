Ordu Korgan'da dolu, fındık kurutmaya serilen harmanlardaki brandaları kapladı

Ordu'nun Korgan ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin bazı ilçelerinde, iki gündür aralıklarla etkili olan yağış Korgan ilçesinde yerini doluya bıraktı.

Dolu ilçe merkezinin yanı sıra Tepealan, Düzdağ ve Çitlice mahalleleri ile Korgan Yaylası'nda etkisini gösterdi.

Bazı üreticilerin fındıklarının kuruması için serdikleri harmanlardaki brandaların doluyla kaplandığı görüldü.

İl genelindeki yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.