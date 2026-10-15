Ordu Korgan'da dolu, fındık kurutmaya serilen harmanlardaki brandaları kapladı

Ordu Korgan'da dolu, fındık kurutmaya serilen harmanlardaki brandaları kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Korgan'da iki gündür aralıklarla etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Dolu, ilçe merkezi ile Tepealan, Düzdağ ve Çitlice mahalleleri ile Korgan Yaylası'nda etkili oldu; fındık harmanlarındaki brandalar doluyla kaplandı, il genelinde yağmur aralıklarla sürüyor.
Ordu'nun Korgan ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin bazı ilçelerinde, iki gündür aralıklarla etkili olan yağış Korgan ilçesinde yerini doluya bıraktı.
Dolu ilçe merkezinin yanı sıra Tepealan, Düzdağ ve Çitlice mahalleleri ile Korgan Yaylası'nda etkisini gösterdi.
Bazı üreticilerin fındıklarının kuruması için serdikleri harmanlardaki brandaların doluyla kaplandığı görüldü.
İl genelindeki yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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