Ordu'nun Altınordu ilçesinde torbacı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, 30,80 gram sentetik uyuşturucuyla tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.C.Y. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, şüphelinin evinde yapılan aramada 30,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında M.C.Y'nin (21) evinde yapılan aramada, 30,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu'nun Altınordu ilçesinde torbacı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, 30,80 gram sentetik uyuşturucuyla tutuklandı - Son Dakika
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Sizin düşünceleriniz neler ?