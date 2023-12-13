Ordu\'nun Çambaşı Yaylası karla kaplandı

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karın ardından beyaza büründü.

Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla sağanak, yüksek rakımdaki bazı ilçelerde ise kar etkili oldu.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile çevre yayla ve obalarda da yağış sürüyor. Yayla merkezi ile Çambaşı Kayak Merkezi, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Aybastı ilçesinde menderesleriyle bilinen Perşembe Yaylası'na da gece saatlerinde kar yağdı.