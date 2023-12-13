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Ordu'nun Çambaşı Yaylası karla kaplandı - Son Dakika
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Ordu'nun Çambaşı Yaylası karla kaplandı

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yayla merkezi ile Çambaşı Kayak Merkezi, karla kaplandı.

Ordu\'nun Çambaşı Yaylası karla kaplandı
13.12.2023 - 10:57,
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Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karın ardından beyaza büründü.

Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla sağanak, yüksek rakımdaki bazı ilçelerde ise kar etkili oldu.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile çevre yayla ve obalarda da yağış sürüyor. Yayla merkezi ile Çambaşı Kayak Merkezi, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Aybastı ilçesinde menderesleriyle bilinen Perşembe Yaylası'na da gece saatlerinde kar yağdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'nun Çambaşı Yaylası karla kaplandı - Son Dakika
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