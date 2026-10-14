ODÜ’ye İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 846 öğrenciye 23,4 milyon lira destek

Ordu Üniversitesine (ODÜ), İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 846 öğrenci için 23 milyon 387 bin 670 lira bütçe tahsis edildi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlerin eğitim hayatlarını desteklemeye ve istihdam olanaklarını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ODÜ'ye 846 kişilik kontenjan ayrıldığını aktaran Özdemir, programın öğrencilerin ekonomik imkanlarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Özdemir, program kapsamında öğrencilere günlük 1375 lira ödeme yapılacağını, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını bildirdi.

Programa ayda 14 gün katılan öğrencilerin 19 bin 250 liraya kadar ödeme alabileceğini belirten Özdemir, gençlerin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacağını kaydetti.

Gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Eğitimden istihdama, girişimcilikten üretime kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya, onların geleceğe daha güçlü hazırlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Ordu Üniversitemize tahsis edilen kontenjan ve bütçenin öğrencilerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin önünü açan ve geleceğine yatırım yapan bu önemli destek dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."