Ordu Ünye'de isabella üzümü için çalıştay düzenlendi, coğrafi işareti alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu Ünye'de isabella üzümü için çalıştay düzenlendi, coğrafi işareti alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Ünye\'de isabella üzümü için çalıştay düzenlendi, coğrafi işareti alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Ünye'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğündeki Anadoludakiler 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında isabella üzümü için Ürün Analiz Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda üzümün coğrafi işaretinin alındığı, pestil ve köme üretimi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yöresel ürünlerden isabella üzümünün tanıtımı ve katma değerinin artırılmasına yönelik Ürün Analiz Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayda, isabella üzümünün üretimi, işlenmesi ve tanıtımına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, isabella üzümünün geçmişten bu yana Karadeniz'de önemli bir yetişme alanına sahip olduğunu belirtti.

Üzümün özellikle eylül ve ekim aylarında üreticilerden toplanarak üzüm suyu üretiminde değerlendirildiğini aktaran Mehel, "Ünye İzabella Üzüm Suyu" adıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ürünün coğrafi işaretinin alındığını ifade etti.

Mehel, yöresel ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, üzüm suyunun yanı sıra pestil ve köme üretimi konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" ile Türkiye'nin 81 ilindeki yöresel ürünlerin öne çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.

Ordu'da yapılan değerlendirmelerde yaklaşık 10 ürün arasında isabella üzümü ve üzüm suyunun öne çıktığını aktaran Akpınar, düzenlenen çalıştayla ürünün tanıtımı ve geliştirilmesi açısından önemli bir aşama kaydedileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji BakanlığıYerel HaberlerEkonomiGüncelYaşamÜnyeOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
Manisa Şehzadeler’de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:40
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 17:51:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Ordu Ünye'de isabella üzümü için çalıştay düzenlendi, coğrafi işareti alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei