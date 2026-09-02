Ordu Ünye'de meydana gelen kazada otomobil, bahçe duvarına asılı kaldı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında bir otomobil bahçe duvarında asılı kaldı.

Ortayılmazlar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.

Kazanın ardından otomobil bir binanın bahçe duvarında asılı kaldı. Otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, araç sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.