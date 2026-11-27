Ordu Ünye'de otomobil yaya geçidinde 2 kişiye çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Ünye'de bir otomobil, yaya geçidinden geçen 2 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından yaralanan 2 kişi Ordu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin yaya geçidini kullanan 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
E.E. idaresindeki 52 ABG 823 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'nda yaya geçidini kullanan B.A. (14) ve C.Ç.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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