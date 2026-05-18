Ordu Valisi Erol\'dan 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

18.05.2026 13:36
Ordu Valisi Muammer Erol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, gençlere duyulan güveni ifade etti ve Atatürk ile şehitleri andı.

Vali Erol, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin, esaret kabul etmeyen bir milletin, onurunu ve geleceğini korumak adına verdiği destansı mücadelenin başlangıcı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve milletin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un, 107. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı gün, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve Türk Milletinin kaderini kendi ellerine aldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün bu önemli günü gençliğe armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyduğu güvenin en güçlü ifadesidir. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce milletimiz bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır."

Erol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri saygıyla andığını kaydetti.

Kaynak: AA

