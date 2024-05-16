Ordu ve Amasya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
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Ordu ve Amasya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Ordu ve Amasya\'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya'da 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16.05.2024 16:33
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Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 14 Mayıs'ta ülke genelinde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ordu merkezli Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler H.U, O.K, G.A, Ü.B, L.E, E.E, M.B, S.K, F.A, Z.G.K, I.T, R.A.K, D.A, Y.Y.H, E.V, A.Ç.Ş, Ç.Ç, İ.K. ve M.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu ve Amasya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

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