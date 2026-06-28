Ordu ve Giresun'da Denize Giriş Yasağı

Ordu ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle il genelindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Havanın rüzgarlı olması ve denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, bugün ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada da yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alınan bu karara, vatandaşlar tarafından hassasiyetle riayet edilmesi gerektiği kaydedildi.