Orduda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenlendi

Haber: Barış TÜYSÜZ/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ORDU) - Ordu'da yapılacak olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını istedi. Bir vatandaş, İmamoğlu ailesine yönelik başlatılan soruşturma hakkında "Adamlar çalışmışlar, alın teriyle kazanmışlar. Hırsızlık yok mallarında, haram para yok. Haram lokma yememişler" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67'ncisi Ordu'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Miting alanına saatler önce gelen yurttaşlar Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılma çağrısı başta olmak üzere duygu ve düşüncelerini ANKA mikrofonlarına şu şekilde anlattı:

"Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasını isterim, severim sayarım. Türkiye'ye hizmet için geldi, çıksın."

"Tutuklanan belediye başkanları dört dörtlük. Daha bunun gibileri gelir mi bilemem. Hepsi bambaşka muazzam insanlar."

"Suçlu arıyorsa gelsin buraya, Ordu'ya baksın"

"Türkiye'nin geleceği için buradayız. Çocuklarımız, torunlarımız için buradayız. Bu gidiş yolumuzda inşallah hedefe ulaşacağız. Türkiye aydınlık günlere çıkacak. Hiç kimse merak etmesin. Her şey çok güzel olacak."

"Biz halk için adalet için huzur için buradayız. Bizim huzurumuz da kaçtı, adalet de kaçtı. Adalet yok zaten. Belediye başkanları suçsuz yere içeride yatıyor. Benim rakibim oldu diye onun için attılar içeri. Hepsi yalan, hiçbir suçu yok. Suçlu arıyorsa gelsin buraya, Ordu'ya baksın."

"Emekliyiz geçinemiyoruz, hakkımızı aramaya geldik"

"19 Mart darbesinden sonra Türkiye'de toplumsal muhalefet, bu demokrasi ve hukuk dışı harekete karşı meydanlarda Saraçhane'den direniş başlattı. İnanın sayısını ben bile unuttum. Bugün burada kaçıncı mitingi yapıyoruz. Meydan meydan bu direnişi sürdürmeye, milletin iradesine sahip çıkıyoruz. Ben bütün vatandaşlara şunu soruyorum, şayet son yerel seçimde CHP birinci parti olmasaydı, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı 15 buçuk milyon oyla sanırım bunların hiçbirini yaşamazdık. Çünkü anketlerde CHP iktidara yürüyor, İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanlığını kazanıyor görünmesi birilerinin hesabını bozdu. Bütün sürecin ana sebebi budur. Biz de burada hak, hukuk, adalet diyoruz. Özgürlük diyoruz tutsaklara."

"Emekliyiz geçinemiyoruz, hakkımızı aramaya geldik. Yanlı medya, yanlı adalet, yanlı yargı. Genel Başkanımızın dediği gibi yargı kolları başkanının marifeti. Suçsuz bence Ekrem İmamoğlu, derhal serbest bırakılmalı ve cumhurbaşkanı adaylığı gerçekleşmeli bence. Değişim ancak Ekrem İmamoğlu ile olacak. Destekliyoruz, arkasındayız."

"Hırsızlık yok mallarında, haram para yok"

"Trabzonlular eski inşaatçılardır. İmamoğlu'nun babaları, dedeleri çalışmış. Trabzon'da inşaatlara malzeme satan bir adam dedeleri. Babadan da gelen bir meslek. Adamlar çalışmışlar, alın teriyle kazanmışlar. Hırsızlık yok mallarında, haram para yok. Haram lokma yememişler. Şimdi 'o seçimi alır' diye korkularına içeri atıyorlar. Suçu ne? Suçu yok."

"Her şeyden önce cumhuriyet için buradayım, gençler için buradayım, geleceğimiz için buradayım. Çok adaletli bulmuyorum. Suçsuz yere içeride olduklarına çok üzülüyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak."