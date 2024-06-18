Ordulu kadınların dut pekmezi mesaisi - Son Dakika
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Ordulu kadınların dut pekmezi mesaisi

Ordu'da kadınlar, topladıkları dutları pekmeze dönüştürerek hem yiyeceklerini üretiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dutların pekmeze dönüşmesi 1 günü buluyor ve hazırlanan pekmezler kışlık olarak kullanılıyor veya satılarak aile ekonomisine katkı sağlanıyor. Dut pekmezi, Ordu'da uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

18.06.2024 12:19
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Ordulu kadınların dut pekmezi mesaisi

Toplanan dutların pekmeze dönüşmesi 1 günü buluyor, kadınlar hem yiyeceklerini üretiyor, hem de aile ekonomisine katkı sunuyor

ORDU - Ordu'da vatandaşlar dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçti. Ağaçlardan örtülere dökülerek toplanan dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan pekmezler hem kışlık olarak kullanılıyor, hem de fazla olanlar kilogramı bin liradan satılarak, aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Bölgede uzun yıllardır devam eden dut pekmezi geleneği birçok vatandaş tarafından sürdürülüyor. Kendilerine ait bahçelerden topladıkları dutları akşamdan hazırlayarak, sabahın ilk ışıklarıyla kaynatmaya başlayan kadınlar, elde ettikleri pekmezi hem kışın tüketiyor, hem de fazla olanları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise 1 günü aşıyor.

"Odun ateşinde 10 saat kaynıyor"

Fatsa ilçesinde Yalıköy Mahallesi'nde dut pekmezi yapan Seniye Ulu, "Akşam saatlerinde dutları toplayarak başladık. Hep birlikte topluyoruz, sonrasında sabahın ilk saatinde pekmez kazanlarında kaynamaya bırakıyoruz. Pekmez olana kadar sürekli kaynatıyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 10 saatte hazır hale geliyor. Toplaması ve pekmez haline gelmesi ise 1 günü geçiyor. Sonrasında bu pekmezleri hem kendimiz tüketiyoruz, hem de satıyoruz. Bunlar şifa deposu, içerisinde şeker yok, katkısız, doğal Allah'ın verdiği bir nimet" diye konuştu.

"Zahmeti çok, sonucu güzel, kilogramı bin TL"

Nermin Ulu ise 1 gün öncesinden topladıkları dutları ilk olarak seçtiklerini, sabah namazı ile birlikte kaynatmaya başladıklarını ifade etti. Ulu, dutların pekmez haline dönüşmesi için uzun bir çaba gerektiğini belirterek, "Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ordu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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