Örencik Şelalesi, Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika
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Örencik Şelalesi, Doğaseverlerin Gözdesi

27.06.2026 10:08
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Örencik Şelalesi, yaz aylarında doğaseverlerin ilgi odağı oldu, eşsiz manzaralar sunuyor.

Çorum'un Örencik köyü yakınlarında bulunan Örencik Şelalesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Doğal yapısını koruyan bölgede farklı seviyelerde yer alan üç şelale ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunarken, dağların arasından geçen yürüyüş rotası da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Kent merkezi ile çevre illerden gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal güzellikleri arasında yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek zaman geçiriyor.

İlk şelalenin ardından eğimli ve kayalık patikayı takip eden doğaseverler, dağların arasında bulunan ikinci şelaleye ulaşıyor. Yürüyüş rotasının devamında ise en üst seviyedeki üçüncü şelale ziyaret edilebiliyor.

Doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, şelalelerin oluşturduğu serin atmosfer eşliğinde yeşil örtü ve kayalıkların sunduğu manzarayı keşfetme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Nur Yıldırım, AA muhabirine, Örencik Şelalesi'ne daha önce de geldiğini ve doğal ortamı çok sevdiğini söyledi.

Bölgeye her geldiğinde şelaleye de uğradığını belirten Yıldırım, "Buraya hafta sonları sık sık geliyoruz. Şelaleye çıkıyoruz, serinliyoruz. Yaz sıcaklarında özellikle çok güzel oluyor. Keyifli vakit geçiriyoruz. Aşağıda piknik alanımız var. Orada da piknik yapıyoruz. Hafta içi olduğunda bile fırsat buldukça gelip piknik yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Hasancan Akdaş ise havaların ısınmasıyla hafta sonunu değerlendirmek için eşiyle şelaleye geldiğini dile getirerek, burayı sık sık ziyaret ettiğini anlattı.

Melisa Karabacak da Örencik Şelalesi'ni sosyal medyadan görüp geldiğini dile getirerek, "Çevrede kamp yapılabilecek alanlar bulunuyor. Rampaya doğru tırmandığınızda güzel bir manzarayla karşılaşıyoruz. Burada huzur buluyoruz. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Turizm, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Örencik Şelalesi, Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika

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