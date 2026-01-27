"Aziz İhsan Aktaş Davası"... Mahkeme, Avukatların "Duruşma Kayıtlarının Paylaşılması, Yetkisizlik, Görevsizlik ve Tefrik" Taleplerini Reddetti - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş Davası"... Mahkeme, Avukatların "Duruşma Kayıtlarının Paylaşılması, Yetkisizlik, Görevsizlik ve Tefrik" Taleplerini Reddetti

27.01.2026 14:47  Güncelleme: 15:59
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülen 'Aziz İhsan Aktaş davası' kapsamında 200 sanık hakkında rüşvet iddialarıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması talepleri reddedildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın duruşmasına öğle arasının ardından devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının, "duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik" taleplerini oybirliğiyle reddetti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülen, CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen davaya, duruşmaya verilen öğle arasının ardından devam edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 200 sanıklardan bazıları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatlarının usule ilişkin taleplerinın alındığı duruşmada verilen öğle arasının ardından Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, ara kararında, "duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik" taleplerini oybirliğiyle reddetti.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerine başlandı.

Kaynak: ANKA

