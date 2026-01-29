"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda Üçüncü Gün Başladı - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda Üçüncü Gün Başladı

29.01.2026 11:19  Güncelleme: 13:06
Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki organize suç örgütü ile ilgili 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın duruşmalarında, sanıklar ifade vermeye devam ediyor. Duruşmayı birçok siyasetçi ve sanık yakınları takip ediyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla, 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının üçüncü günü, sanık savunmalarıyla sürüyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla, 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının üçüncü günü başladı.

Sanıklar arasında, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülen duruşmanın ikinci gününde, bazı sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, sanık yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de izliyor.

Tutuklu sanıklar salona getirilirken daha önce yapılan uyarılar nedeniyle izleyiciler, tutuklu yargılanan belediye başkanlarını sessizce el sallayarak selamladı.

"Bu dosyaya da kuyumcu hassasiyeti ile bakıyoruz"

Mahkeme Başkanı, savunmalar alınmaya başlamadan önce dün yaşanan "izleyici yasağı" gerginliği üzerine açıklama yaptı. Başkan, yargılamanın sağlıklı ilerlemesini istediklerini belirterek, "Bizim için bu dosya diğer dosyalardan farklı değil. Bu dosyaya da kuyumcu hassasiyeti ile bakıyoruz" dedi. Avukatlar ise duruşmanın geç başlamasını eleştirdi.

Duruşmada dün 6 tutuklu sanığın savunması alındı, üçüncü gün, 17 Ocak 2025'te tutuklanan ve "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" iddialarıyla yargılanan Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Başkanı Önder Gedik'in savunması alınıyor.

Kaynak: ANKA

