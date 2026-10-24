Orgeneral Bayraktaroğlu, Temelli\'de 18 ülkelik 2026 yarışının gözlemci gününü izledi

(ANKARA) – Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'nın Temelli bölgesinde düzenlenen Uluslararası En İyi Uçangöz/Gözükara Takımı Yarışması-2026'nın seçkin gözlemci gününü takip etti. Yarışmaya dost ve müttefik 18 ülkeden yarışmacılar ile 14 ülkeden gözlemciler katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, Uluslararası En İyi Uçangöz/Gözükara Takımı Yarışması-2026'nın seçkin gözlemci gününe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, dost ve müttefik 18 ülkeden yarışmacılar ile 14 ülkeden gözlemcilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmanın seçkin gözlemci gününün Ankara'nın Temelli bölgesinde düzenlendiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun etkinliği; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Salah Abdullahi Omar, Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile birlikte takip ettiği belirtildi.