Orgeneral Tokel, Tekirdağ Valisi\'ni Ziyaret Etti

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1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk tarafından karşılanan Tokel şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Tokel ve Vali Soytürk makamda görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Orgeneral Tokel'e teşekkür etti.

Tokel'e, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da eşlik etti.