Orhan Camii önünde sürücüye yönelik tehdit ve darbeden F.K. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmit'te Orhan Camii önünde park yeri yüzünden çıkan tartışmada sürücüye yönelik darp ve tehdit nedeniyle F.K. tutuklandı. F.K., 'inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmit ilçesinde, tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip, 'Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme' diyen F.K., 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan tutuklandı.
Aygün BAŞ-Selda Hatun TAN/KOCAELİ,
Kaynak: DHA
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