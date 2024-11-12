Orhan Kemal Roman Armağanı Başvuruları Açıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in anısına bu yıl 54. kez düzenlenen "Orhan Kemal Roman Armağanı"na başvurular başladı.
Orhan Kemal Roman Armağanı'na katılım için son gün 6 Ocak 2025 olarak belirlendi.
2025 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı seçici kurulunda, Nazım Öğütçü, Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Günay Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Kemal Varol yer alıyor.
54. Orhan Kemal Roman Armağanı'nın sahibi, Mayıs 2025'te seçici kurulun toplantısında belirlenecek ve kazanan yazara ödülü, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak Orhan Kemal'i anma gününde verilecek.
Armağana dair detaylı bilgiye " www.orhankemal.org"dan ulaşılabiliyor.
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