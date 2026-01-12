Orhan Veli Kanık, Osmangazi'de Şiirleriyle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Orhan Veli Kanık, Osmangazi'de Şiirleriyle Anıldı

12.01.2026 14:31  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, ünlü şair Orhan Veli Kanık'ı anmak için tiyatral şiir dinletisi düzenledi. Şairin eserleri, amatör sanatçılar tarafından sahne performanslarıyla sergilendi.

(BURSA) - Usta şair Orhan Veli Kanık'ın hayatı, şiirleri ve Türk edebiyatına katkıları, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatral şiir dinletisiyle sanatseverlerle buluştu.

Osmangazi Belediyesi Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şiirleriyle Orhan Veli Kanık" adlı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 kişilik amatör şair ve yazardan oluşan grubun sahne aldığı tiyatral şiir dinletisinde, şairin kısa ama derin izler bırakan yaşamından kesitler, tiyatral bir kurguyla izleyiciye sunuldu.

Gecede şairin İstanbul sevgisi, aşka bakışı ve edebiyat anlayışı sahne performanslarıyla harmanlanırken, izleyiciler canlandırmaları adeta alkış yağmuruna tuttu.

İçerisinde tamamen Orhan Veli'nin şiirleri olan tiyatral bir gösteri hazırladıklarını aktaran halk şairi ve yazar Hatice Türkmen Yurtseven, "Orhan Veli Kanık'ı anmak için bir araya geldik. Bugüne kadar yapılan konseptin dışına çıkarak şiir tiyatrosu düzenledik. İçerisinde tamamen Orhan Veli Kanık'ın şiirleri olan tiyatral bir gösteri hazırladık. 20 kişilik bir gurubumuz var. Hepsini yürekten kutluyorum. Bize bu imkanları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, şairin "Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti" şiiri eşliğinde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika töreniyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Orhan Veli Kanık, Etkinlikler, Osmangazi, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Veli Kanık, Osmangazi'de Şiirleriyle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:47:06. #7.11#
SON DAKİKA: Orhan Veli Kanık, Osmangazi'de Şiirleriyle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.