Orhan Veli Kanık, Osmangazi'de Şiirleriyle Anıldı

(BURSA) - Usta şair Orhan Veli Kanık'ın hayatı, şiirleri ve Türk edebiyatına katkıları, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatral şiir dinletisiyle sanatseverlerle buluştu.

Osmangazi Belediyesi Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şiirleriyle Orhan Veli Kanık" adlı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 kişilik amatör şair ve yazardan oluşan grubun sahne aldığı tiyatral şiir dinletisinde, şairin kısa ama derin izler bırakan yaşamından kesitler, tiyatral bir kurguyla izleyiciye sunuldu.

Gecede şairin İstanbul sevgisi, aşka bakışı ve edebiyat anlayışı sahne performanslarıyla harmanlanırken, izleyiciler canlandırmaları adeta alkış yağmuruna tuttu.

İçerisinde tamamen Orhan Veli'nin şiirleri olan tiyatral bir gösteri hazırladıklarını aktaran halk şairi ve yazar Hatice Türkmen Yurtseven, "Orhan Veli Kanık'ı anmak için bir araya geldik. Bugüne kadar yapılan konseptin dışına çıkarak şiir tiyatrosu düzenledik. İçerisinde tamamen Orhan Veli Kanık'ın şiirleri olan tiyatral bir gösteri hazırladık. 20 kişilik bir gurubumuz var. Hepsini yürekten kutluyorum. Bize bu imkanları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, şairin "Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti" şiiri eşliğinde toplu fotoğraf çekimi ve sertifika töreniyle sona erdi.