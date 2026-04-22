Orhaneli'de 3 Cinayet: İki Sanığa Ağır Cezalar

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişinin öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yargılanan yaşı küçük 2 sanıktan biri 65 yıl 8 ay, diğeri ise 50 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 18 yaşından küçük sanıklar M.K. ve A.E. ile avukatları katıldı.

Karardan önce diyecekleri sorulan M.K, "Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım." dedi.

Olay nedeniyle pişman olduğunu dile getiren A.E. ise böyle biriyle arkadaşlık yaptığı için de ayrıca pişman olduğunu ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.K. ve A.E'ye, Cahide Aydın'a ve Mustafa Macar'a yönelik eylemleri nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, yaş küçüklüğü nedeniyle 24'er yıla düşürdü.

M.K. ayrıca, maktul Ufukcan US'a yönelik eylemi nedeniyle "olası kastla öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanıklara, "birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan hükmettiği 2 yıl 8'er ay hapis cezaları için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay

Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde 2024 yılının ekim ayında Mustafa Macar (73) ve Cahide Aydın'dan haber alamayan yakınları, ikilinin beraber yaşadığı eve gitmişti. Evde Macar ve Aydın'ın, bahçede ise Ufukcan US'un cansız bedenleri bulunmuştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilmiş, ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde bu kişilerin öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayın şüphelisi ve yaşlı çiftin torunu olan M.K. ve arkadaşı A.E. jandarma ekiplerince yakalanmış, daha sonra tutuklanmıştı.