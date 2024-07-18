BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor.
Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra yangına helikopterle de havadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'de Orman Yangını: Ekipler Karadan ve Havadan Müdahale Ediyor - Son Dakika
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