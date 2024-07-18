Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İlçenin kırsal Çivili Mahallesi'nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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