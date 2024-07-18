Orhaneli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Orhaneli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Yangın havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

18.07.2024 14:45
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçenin kırsal Çivili Mahallesi'nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA

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