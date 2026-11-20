Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camisi'nin imam odasındaki 6 bin TL ile imamın cep telefonunu çalarak güvenlik kamerasının kayıt cihazını parçalayan şüphelinin yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, cami ve çevresindeki kameraları inceledi. Yapılan incelemede şüphelinin İstanbul'dan geldiği belirlenen ve başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Y.K. (29) olduğunu belirledi. Şüpheli, gizlendiği Muradiye Mahallesi'nde bir apartmanın depo kısmında gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Y.K.'nın işlemleri devam ediyor.

BURSA,