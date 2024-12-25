Orhangazi\'de Çiftlikte Yangın: Baraka Kullanılamaz Hale Geldi

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlikte bulunan barakada, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.45 sıralarında İznik yolu üzerinde bulunan çiftlikteki konteyner barakada meydana geldi. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Baraka kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.