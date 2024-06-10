Orhangazi'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Orhangazi'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Orhangazi\'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir motosiklete otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 12:23
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Bursa'nın Orhangazi İlçesinde meydana gelen trafik kazasında ana yolda trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir motosiklete otomobil çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu eski kaymakamlık kavşağındaki trafik ışıklarının olduğu bölgede meydana geldi.

Alınan bilgilere göre yaya geçidinden motosikleti ile karşıya geçmek isteyen Bilal Kaya (55) idaresindeki plakasız motosiklete Yalova istikametinden gelip Bursa istikametine doğru gitmekte olan Fehim Kılıç (40) idaresindeki 77 ACY 234 plakalı otomobil çarptı.

Kazada motosiklet savrulurken sürücü yaralandı.

Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından orta refüje alınan yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Bilal Kaya Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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