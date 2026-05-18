Orman Benim Kampanyası İle Temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orman Benim Kampanyası İle Temizlik

Orman Benim Kampanyası İle Temizlik
18.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 'Orman Benim' kampanyası kapsamında atıklar toplandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında yeşil alanlarda yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Orman Benim" kampanyasının yangınlara karşı farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Orman Teşkilatımız, ormanın korunması için büyük özveri ve çalışanlarıyla çaba harcarken aynı zamanda bu işe toplum olarak hepimizin sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de ormanları önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, ormanlık alan ve çevresinde temizlik yaptı.

Mersin

Mersin'de de Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl ve öğrencilerin katılımıyla Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

Kızıl, yaptığı açıklamada, yangınların orman varlıklarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Yanıcı maddeler orman yangınlarına ya da çıkan yangının şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Gönül ister ki ormanlarımız hiç kirlenmesin, hiç temizlik yapmayalım. Birinci hedefimiz kirletmemek olsun." dedi.

Polis ve jandarma ekiplerinin de yer aldığı etkinlikte yeşil alandaki atıklar toplandı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Vali Mustafa Masatlı ve Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, Yıldırım Konaklamasız Orman Parkı'nda bir araya geldikleri öğrencilerle yeşil alanı atıklardan arındırdı.

Masatlı, çevre bilinci oluşturularak orman yangınlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıl içerisinde hem orman yangınlarımızın önlenmesi hem de bununla ilgili tüm toplum kesimlerinde çevre bilinci oluşturmak bakımından bu kampanyayı yürütüyoruz. Sonuçla yeşil vatan hepimizin, gelecek ve ormanlar bizim. Gençlerimiz ve kurumlarımızla bilinç oluşturmak bakımından bu kampanyayı sonuna kadar destekliyoruz."

Osmaniye

Osmaniye'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Orman İşletme Müdürü Eyyüp Karagöl ile öğrencilerin katılımıyla Çiftmazı Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alana atılan çöpleri topladı.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Benim Kampanyası İle Temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı

14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 15:05:38. #7.13#
SON DAKİKA: Orman Benim Kampanyası İle Temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.