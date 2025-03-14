Orman Köylüleri Teleferikle Defne Taşıyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 800 rakımdaki ağaçlardan topladıkları defne yaprağı dolu dalları satarak geçimlerini sağlayan orman köylüleri, ürünleri dağ yamacından karşıya taşımak için teleferik kullanıyor.

Esenli köyünde ormancılıkla uğraşan vatandaşlar, defne yaprağı toplamak için sabahın erken saatlerinde 800 rakımdaki dağ yamacının yolunu tutuyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen ve numaralandırılan yaklaşık 3 metrelik ağaçlara tırmanan köylüler, yaprak bulunan dalları kesiyor.

Ürünleri önceki hasatlarda sırtlarında taşıyan köylüler, işlerini kolaylaştırmak için iki yamaç arasına 400 metre uzunluğunda çelik hat çekip teleferik sistemi kurdu.

Orman köylüleri, teleferikle karşıya ulaştırdıkları defne yaprağı dolu dalları traktör römorklarına ya da kamyonetlere yüklüyor.

"Günde 2 ila 2,5 ton defne dalı topluyoruz"

Köy muhtarı Turan Hayta, AA muhabirine, defne yaprağının yöre halkı için geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Ürünlerin sarp arazideki ağaçlardan toplandığını anlatan Hayta, "Sabah erken saatlerinden evlerinden çıkan köylüler, yaya olarak patika yolu izleyip kesim alanına ulaşıyor. Burada kestikleri dalları teleferik sistemiyle karşıya gönderiyorlar. Günde 2 ila 2,5 ton defne dalı topluyoruz. Kilogramını da 12-13 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Hayta, teleferiğin nakliye sürecini kolaylaştırdığını belirterek, "Yamacın karşısından toplanan defneleri bu tarafa geçirebilmek için kurduğumuz sistem yaklaşık 400 metre uzunluğunda." dedi.

Teleferiğin kurulmasına öncülük eden Mutlu Avar da "Sistemi internette yaptığım araştırmalar sonucu görüp kurdum. Çok işimize yarıyor." ifadesini kullandı.