Orman Köylülerine Destek Töreni - Son Dakika
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Orman Köylülerine Destek Töreni

06.07.2026 18:40
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Bakan Yumaklı, orman köylerine su tankerleri ve traktör dağıtım törenine katıldı, destek vurgusu yaptı.

'ORMAN KÖYLÜMÜZÜ DESTEKLEMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'taki programı kapsamında Banaz Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi Alanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Orman Köylerine Su Tankeri ve Traktör Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Yumaklı'ya, Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar eşlik etti. Törende konuşan Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak hem Uşağımızı hem de ülkemizin diğer taraflarında olduğu gibi yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve orman köyümüzü desteklemek için var gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz. 2003 yılından bu yana Uşak'ta yaklaşık 102 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturuldu. Her bir fidanı bu toprakların yarınlarına dikilmiş olan bir umut olarak görüyoruz. Yine aynı dönemde 4 bin ailemize yaklaşık 580 milyon liralık ORKÖY desteği sağlamış olduk. Ormanı korumanın yolu orman köylümüzü güçlendirmekten geçiyor. Çünkü orman köylümüz kalkınırsa, ormanlarımız daha güçlü korunur" dedi.

'22 YILDA 300 BİN HANEYE 47.2 MİLYAR LİRALIK ORKÖY DESTEĞİ SAĞLANDI'

"Uşak'ta 11 orman köylüsü kardeşime traktörlerini teslim edeceğiz" diyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu traktörleri herhangi bir araç olarak görmemek gerekir. Çünkü bunlar hem ürünün hem üretimin hem alın terinin ve kırsal kalkınmanın sahadaki en güçlü destekçileri. Ülkemiz genelinde 2003-2025 yılları arasında 300 bin haneye 47.2 milyar liralık ORKÖY desteği sağlanmış oldu. Son yıllarda iklim değişikliği konusu geçtiğinde hepimizin aklına mutlaka orman yangını geliyor. Yol kenarı bakımlarından enerji nakil hatlarının altındaki alanların temizliğine, gönüllülük sisteminden su kaynaklarının artırılmasına kadar birçok konuyu ve orman köylülerimizle yapacağımız iş birliğini dizayn ediyoruz. Bugün Uşak'ta orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlayan 10 orman köyümüze yeşil bayrağını ve sertifikalarını takdim edeceğiz. Onlar da bunu bir şeref unsuru olarak taşıyacaklar."

'EN MALİYETSİZ YANGIN, ÇIKMAMIŞ OLAN YANGIN'

Bugün 5 köylüye yangınlara daha hızlı ve etkili ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla 3 ton kapasiteli su tankerlerini teslim edeceklerini de belirten Bakan Yumaklı, "Bunu bütün Türkiye'de yapıyoruz. Bugün bizi sevindiren başka bir husus; Uşak Üniversitesi'nden 11 öğrenci kardeşim, orman topluluğu üyesi olarak aldıkları eğitimler sonucunda orman gönüllüsü olma hakkını kazandı. Keşke ben de öğrencilik zamanında böyle bir ekibin içerisinde olabilseydim. Uşak'tan bütün vatandaşlarımıza riskli dönemin geldiğini ve 15 Ekim 2026 tarihine kadar teyakkuz halinde olacağımızı, açık alanda ateş yakılmaması ya da herhangi bir ateş oluşturacak faaliyetlerde bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum. Dün Balıkesir'de arkadaşlarımız yangına çok kısa sürede müdahil oldu ve yangınları söndürdüler. Arıcı kardeşlerimizin biraz daha ihtimam göstermesi gerekiyor. Çünkü orada maalesef bu sebepten çıkan bir yangın oldu. Uğraşmak, müdahale etmek, kapasitemiz, personel, hava, kara gücümüz elbette olacak. Ama en maliyetsiz yangın aslında çıkmamış olan yangın" sözlerine yer verdi.

Yağmur ÖNGÜN- Serkan KARAYOL/ UŞAK, (DHA

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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