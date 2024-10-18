Orman Yangınına 5 Askeri Helikopter Destek

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla Dalaman'daki orman yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olması için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 5 helikopter görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.