Orman Yangınlarına Dikkat: Risk Devam Ediyor

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Barış Özel, bu sene sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti çok fazla olan rüzgarların meydana gelmesi nedeniyle orman yangınları için hala tehlikeli, riskli ve önemli bir periyotta bulunulduğunu söyledi.

Özel, AA muhabirine, ülkenin yine sıcak, rüzgarlı ve yangın riskinin arttığı bir yaz sezonunu yaşadığını, alınan önlemlere karşın başta insan kaynaklı olmak üzere orman rejimi dışındaki faaliyetlerin "yeşil vatanı", orman kaynaklarını tehdit etmeye ve zarar vermeye devam ettiğini belirtti.

Devlet tarafından alınan tedbirlerin ne kadar etkili ve doğru olduğunun, haziran ve temmuz aylarında çıkan yangınlarda önceki senelere göre düşüş yaşanmasından anlaşıldığını ifade eden Özel, ormanlara girişlerin, orman içinde ve bitişiğinde anız yakılmasının yasaklanması, bunların izlenmesi ve denetlenmesiyle yangınlarda önemli düşüş görüldüğünü kaydetti.

Özel, temmuzda başlayan ve ağustosta devam eden sıcaklıkların ve nemin gittikçe arttığına işaret ederek, "Buna bağlı olarak Akdeniz ve Ege bölgeleri dışında özellikle bu sene sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti çok fazla olan rüzgarların meydana gelmesi nedeniyle hala tehlikeli, riskli ve önemli bir periyotta bulunuyoruz. Lütfen sıcaklıkların yüksek olduğu, hem gün içinde hem mevsimin genelinde şiddetli rüzgarların sıkça yaşandığı şu dönemde ormanlara girmeyelim, yaklaşmayalım, yangına sebebiyet verecek faaliyette bulunmayalım." diye konuştu.

"Tedbirler yeterli ancak sıcak ve kuru periyodun uzunluğu riski artırıyor"

Tedbirlerin ülke adına sevindirici, güçlü ve yeterli olmakla birlikte, özellikle bu sene sıcak ve kuru periyodun uzunluğunun hem riski artırdığını hem de yangınları söndürmeyi güçleştirdiğini vurgulayan Özel, gerek havadan gerekse yerden müdahalede ekiplerin yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle yangını söndürmede güçlük yaşayabildiğini anlattı.

Özel, ekiplerin yangınlara engel olmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tedbirler her zaman yangının çıkmasını engellemek adına olmalı. Maalesef yangın çıktıktan sonra onu söndürmek hususunda iklim şartları gereği başarısız olunabiliyor. Önemli olan yangınların çıkmasını engellemektir. Bu yeşil vatan hepimizin. Bugün yokluğunda küçücük gölgesine muhtaç kaldığımız ağaçlarımız ve ormanlarımız ile orman canlılarını tehlikeye atmayalım. Biz hepsiyle mükemmel, güçlü bir Türkiye'yiz, bunu unutmayalım."

Yangınlarda zarar gören ormanların, dünya geneline göre yüzde 95 başarıyla yeniden yeşillendirildiğini ve orman ekosistemi oluşturulduğunu aktaran Özel, yanan ormanların başka bir amaçla kullanılmadığını, bu konuda da ortaya çıkan yanlış ve yalan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Özel, özellikle bu yıl Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, AFAD ve belediyelerin aldığı tedbirlerle ana yol güzergahlarının kenarlarında 20 metreyi bulan genişlikteki alanlarda emniyet zonları açılarak mineral toprağın açığa çıkarıldığına değinerek, "Burada, araçlardan atılacak izmaritin ormanlık alanlarla buluşmasını önleyerek toprak zeminde sönmesi amaçlanmıştır. Bu da yine devletimizin başarılı tedbirlerinden biridir. Bu anlamda yangın sayımızın azalmasında etkili olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.