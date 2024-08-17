Orman Yangınlarında Hava Araçlarıyla 2 Bin 134 Sorti Yapıldı - Son Dakika
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Orman Yangınlarında Hava Araçlarıyla 2 Bin 134 Sorti Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi.

17.08.2024 12:46
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına orman teşkilatının yanı sıra belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Manisa, Muğla, İzmir, Aydın, Bolu, Çevre, Acil Durum, Doğa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yangınlarında Hava Araçlarıyla 2 Bin 134 Sorti Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman Yangınlarında Hava Araçlarıyla 2 Bin 134 Sorti Yapıldı - Son Dakika
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