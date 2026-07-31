Orman Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orman Yasağı Uzatıldı

Orman Yasağı Uzatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı 15 Ekim 2026'ya kadar uzatıldı, ateş yakmak yasaklandı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, daha önce 30 Eylül 2026 tarihine kadar uygulanacağı açıklanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile diğer önleyici tedbirlerin 15 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu. Valilik, orman bitişiğindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılmasını yasaklarken, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle il genelinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile mevcut önleyici tedbirlerin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Valilik, orman bitişiğindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılmasını yasaklarken, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklıkların orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığı, il genelinde meydana gelen yangınların büyük bölümünün ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşlerden kaynaklandığı belirtildi.

Bu nedenle, 22 Mayıs 2026 tarihli Valilik Genelgesi ile 30 Eylül 2026'ya kadar uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile diğer önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026'ya uzatıldığı bildirildi.

Valilik, ilave tedbirler kapsamında il sınırları genelinde, zirai araziler, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere orman bitişiğindeki alanlarda her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmasının ve ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, yangın riski taşıyan kırsal alanlar ile orman bitişiklerinin kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından kesintisiz gözetim altında tutulacağı, muhtarlıkların ise sorumluluk alanlarında ateş yakan kişileri takip ederek tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildireceği kaydedildi.

Açıklamada, alınan yasak ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin derhal başlatılacağı, meydana gelebilecek zararlar ile idari masrafların sorumlularından tahsil edileceği vurgulandı.

Valilik ayrıca, olası orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sanayi kuruluşlarının da sorumluluk alanlarında gerekli tedbirleri alması, kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri, muhtarlıklar ve diğer görevlilerce sürecin yakından takip edilerek kurumlar arasında koordinasyon sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Ankara, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yasağı Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış Anne-kızın ölümüne neden olan sürücü; taksisiyle kırmızı ışıkta geçip, 112 kilometre hızla çarpmış
Yalova’da tersanede mühendis, müdürünü vurdu Yalova’da tersanede mühendis, müdürünü vurdu
Öldürülüp ormana gömülen Ferhat’a akılalmaz tuzak Öldürülüp ormana gömülen Ferhat'a akılalmaz tuzak
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı

14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 14:09:38. #7.13#
SON DAKİKA: Orman Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.