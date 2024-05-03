Ormanlar için birlik oldular: Yangınları tetikleyen atıklar tek tek toplandı - Son Dakika
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Ormanlar için birlik oldular: Yangınları tetikleyen atıklar tek tek toplandı

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Kırıkkale'de başlatılan 'Orman Benim' kampanyasına katılan öğrenci ve vatandaşlar, orman yangınlarına sebep olabilecek atıkları topladı. Etkinlikte ağaçlardaki kuru dallar da budandı. Orman İşletme Müdürü, son 10 yılda çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirtti.

03.05.2024 12:50
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Ormanlar için birlik oldular: Yangınları tetikleyen atıklar tek tek toplandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyasına katılan öğrenci ve vatandaşlar, yangınlara sebep olabilecek cam, pet şişe ve diğer atıkları ormanlık alandan topladı.

81 ilde orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık amacıla başlatılan "Orman Benim" kampanyasına Kırıkkale'den de çok sayıda öğrenci, vatandaş, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Millet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarına sebep olabilecek cam, pet şişe ve yangınlara sebep olabilecek diğer atıklar doğadan toplandı. Çevre temizliği çalışmalarının yanı sıra ağaçlarda müdürlük personeli de ağaçlardaki kuru dalları budadı.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, son 10 yılın yangın istatistiklerinde, çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu söyledi.

6. sınıf öğrencisi Hazal Şahin, geleceğe daha temiz bir doğa bırakmak için bırakılan çöplerin toplanması gerektiğini söyledi.

6. sınıf öğrencisi Nurdoğan İnce, vatandaşlardan çöpleri "sıfır atık" kutularına konulması istedi.

Basketbol Turnuvası'nın bölge müsabakaları için Kırıkkale'ye gelen Muhammed Şimşek ise çevrenin temiz olması için atık çöpleri topladıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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