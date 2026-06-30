Ormanlara Giriş 30 Ekim'e Kadar Yasak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ormanlara Giriş 30 Ekim'e Kadar Yasak

30.06.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Tokat Valiliği, ormanlık alanlara girşlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle orman yangınları çıkabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Ülke ve millet için paha biçilmez değere haiz ormanları yangına karşı korumak amacıyla bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içindeki yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik yerleri, orman parkı ve milli park alanları dışındaki ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-30 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır. Orman işletme müdürlükleri veya şeflikleri tarafından ormancılık faaliyeti kapsamında izin verilenler ve görevlendirilmiş yetkililer ormanlara girebilecektir. Sahipsiz hayvanlarını beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili orman işletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla hayvanları besleyebilecektir."

Açıklamada, il sınırları içindeki ormanlık alanlarda bulunan, halkın geçmişten beri piknik ve şenlik alanı olarak kullandığı ve benimsediği yerlerde piknik ve şenlik yapmak isteyen vatandaşların da ilgili kaymakamlıklardan ve orman teşkilatının ilgili birimlerinden izin almaları halinde faaliyette bulunabilecekleri anlatılarak, bu alanların orman teşkilatı tarafından takip ve denetimi yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Tokat Valiliği, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanlara Giriş 30 Ekim'e Kadar Yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Bitlis’te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp

18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 18:31:11. #7.12#
SON DAKİKA: Ormanlara Giriş 30 Ekim'e Kadar Yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.