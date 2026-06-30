Ormanlara Giriş 30 Ekim'e Kadar Yasak

Tokat Valiliği, ormanlık alanlara girşlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle orman yangınları çıkabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Ülke ve millet için paha biçilmez değere haiz ormanları yangına karşı korumak amacıyla bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içindeki yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik yerleri, orman parkı ve milli park alanları dışındaki ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-30 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır. Orman işletme müdürlükleri veya şeflikleri tarafından ormancılık faaliyeti kapsamında izin verilenler ve görevlendirilmiş yetkililer ormanlara girebilecektir. Sahipsiz hayvanlarını beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili orman işletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla hayvanları besleyebilecektir."

Açıklamada, il sınırları içindeki ormanlık alanlarda bulunan, halkın geçmişten beri piknik ve şenlik alanı olarak kullandığı ve benimsediği yerlerde piknik ve şenlik yapmak isteyen vatandaşların da ilgili kaymakamlıklardan ve orman teşkilatının ilgili birimlerinden izin almaları halinde faaliyette bulunabilecekleri anlatılarak, bu alanların orman teşkilatı tarafından takip ve denetimi yapılacağı kaydedildi.