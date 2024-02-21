Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane'de görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane'de görüntülendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kırsal kesimde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen Vaşak, Türkiye'de kedigiller familyasının en büyük türü olarak biliniyor. Gümüşhane dağlarında son dönemde sık sık görüntülenen yaban hayatının koruma altındaki türlerinden biri olan vaşak, dere kenarında çalılıkların içine girerek gözden kayboldu.

21.02.2024 09:04  Güncelleme: 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane'de görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kırsal kesimde vatandaşlar Vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Türkiye'de kedigiller familyasının en büyük türü olan ve "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan Vaşak, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde görüntülendi.

Son dönemde yaban hayatının hemen her mensubunun görüntülendiği Gümüşhane dağlarında son olarak kameralara koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak takıldı.

Köylere göreve gidenler kırsal kesimde dere kenarında vaşağın olduğunu fark ederek hemen cep telefonunu çıkardı. Telefon kayda girdikten bir süre sonra vatandaşları fark eden vaşak dereden karşıya geçip çalılığın içinde gözden kaybolurken o anları kayıt altına alındı.

Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane\'de görüntülendi
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Gümüşhane, Türkiye, Kelkit, Vaşak, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane'de görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane'de görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement