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Ormanların hayaleti Vaşak, Gümüşhane'de görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kırsal kesimde vatandaşlar Vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Türkiye'de kedigiller familyasının en büyük türü olan ve "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan Vaşak, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde görüntülendi.

Son dönemde yaban hayatının hemen her mensubunun görüntülendiği Gümüşhane dağlarında son olarak kameralara koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak takıldı.

Köylere göreve gidenler kırsal kesimde dere kenarında vaşağın olduğunu fark ederek hemen cep telefonunu çıkardı. Telefon kayda girdikten bir süre sonra vatandaşları fark eden vaşak dereden karşıya geçip çalılığın içinde gözden kaybolurken o anları kayıt altına alındı.