Orta Afrika Cumhuriyeti, Çinli madencilik şirketinin faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti, Çinli madencilik şirketinin faaliyetlerini askıya aldı

Orta Afrika Cumhuriyeti, Çinli madencilik şirketinin faaliyetlerini askıya aldı

Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti, silahlı gruplarla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir Çinli madencilik şirketinin faaliyetlerini askıya aldı. Ülkede altın ve elmas madenciliği yapan Çinli şirketin silahlı gruplarla ilişkisi olduğu öne sürüldü ve çalışmaları durduruldu. Orta Afrika Cumhuriyeti, zengin maden kaynaklarına rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Ülkede 20'den fazla silahlı grup bulunmasına rağmen çatışmalar devam ediyor.

11.06.2024 01:33
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) hükümetin, silahlı gruplarla bağlantılı olduğu iddiasıyla Çinli bir madencilik şirketinin faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Maden Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede altın ve elmas madenciliği faaliyetinde bulunan Çinli bir şirketin silahlı gruplarla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Bu nedenle Çinli şirketin çalışmalarının askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Daqing SARL isimli Çinli maden firması, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneyindeki Mingala bölgesinde faaliyet gösteriyordu.

OAC, altın ve elmas gibi geniş maden zenginliklerine rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

20'den fazla silahlı grubun varlık gösterdiği OAC'de ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

İsyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Afrika, Maden, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti, Çinli madencilik şirketinin faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika

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