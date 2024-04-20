Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

YAOUNDE, 20 Nisan (Xinhua) -- Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de batan tekneyi kurtaran insanlar, 19 Nisan 2024.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Cuma günü Mpoko Nehri üzerinde bir teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerindeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, 300'den fazla kişi bir grup liderinin cenazesini defnetmek üzere Ombella-Mpoko vilayetinin Bimbo komününe bağlı Mokelo köyüne giden bir tekneye bindi ve tekne battı.

Kesin olmayan rakamlara göre en az 15 ölü ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda yaralı bulunurken, çok sayıda kişinin ise akıbeti bilinmiyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)