Orta Afrika’da Maden Kazası: 20 Ölü - Son Dakika
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Orta Afrika’da Maden Kazası: 20 Ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir maden sahasında toprak kayması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

10.02.2025 14:46
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Vakaga eyaletine bağlı Gordil kasabası yakınlarındaki "5 Kilos" adlı maden sahasında toprak kayması meydana geldi.

Olayda en az 20 maden işçisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kazada ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür kazalara, maden ocaklarının kurallara uygun olarak çalışmaması ve gerekli güvenlik önlemlerini almaması sebep gösteriliyor.

Kaynak: AA

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