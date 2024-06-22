Orta Amerika'da şiddetli yağış: 30 ölü - Son Dakika
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Orta Amerika'da şiddetli yağış: 30 ölü

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Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 30 kişi hayatını kaybetti. El Salvador'da 19 kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi barınaklara yerleştirildi. Guatemala'da 10 kişi selde hayatını kaybederken, 11 bin kişi tahliye edildi. Honduras'ta ise 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti ve bin 200'den fazla kişi tahliye edildi.

22.06.2024 00:52
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- Orta Amerika'da şiddetli yağış: 30 ölü

SAN SALVADOR - Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 30 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. El Salvador'da Salı günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülkede 3 binden fazla kişi barınaklara yerleştirildi. Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatlarını kurtarmalıyız. Eşyalar gelir ve gider. Şimdi hayatları korumaya odaklanmalıyız" dedi.

Guatemala'da selde 10 ölü

Guatemala'da ise yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 11 bin kişinin ise tahliye edildiğini belirtti. Geçici barınaklarda kalan kişi sayısının yaklaşık 380 kişi olduğunu aktaran yetkililer, 4 köprünün yıkıldığını bildirdi.

Honduras'ta 1 kişi hayatını kaybetti

Honduras'ta ise son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 500 kişinin etkilendiği selde bin 200'den fazla kişi tahliye edildi. Yağışlar nedeniyle 200 ev hasar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Orta Amerika'da şiddetli yağış: 30 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orta Amerika'da şiddetli yağış: 30 ölü - Son Dakika
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