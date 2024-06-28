Orta Asya Ülkelerinin Ulaşım ve Su Kaynakları Potansiyeli Değerlendirildi - Son Dakika
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Orta Asya Ülkelerinin Ulaşım ve Su Kaynakları Potansiyeli Değerlendirildi

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen İş Forumu kapsamında, Orta Asya ülkelerinin ulaşım ve su kaynakları potansiyeli ile sorunları ele alındı. Panellerde bölgesel ve uluslararası uzmanlar, Orta Asya'nın lojistik verimliliği, gıda üretimi, ulaşım koridorları ve su kaynakları sorunlarına dikkat çekti. Uzmanlar, bölgenin büyük bir pazar olma potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için büyük yatırımlar gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki gıda işleme ve depolama kapasitesinin yetersiz olduğu ve su kaynakları sorununun da önemli bir konu olduğu vurgulandı.

28.06.2024 13:25
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Kazakistan'ın Almatı şehrinde uzmanlar, Orta Asya ülkelerinin ulaşım ve su kaynakları alanındaki potansiyeli ile sorunlarını değerlendirdi.

Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) tarafından gerçekleştirilen İş Forumu kapsamında "Orta Asya'da İslami Finans", "Orta Asya'da Su Kaynakları, Enerji, Gıda", "Avrasya'nın Ulaşım Çerçevesi", "Orta Asya'da İçme Suyu Temini", "Avrasya'da Dijital Teknolojiler ve İnovasyon" konulu paneller düzenlendi.

Panellerde bölgesel ve uluslararası uzmanlar özellikle Orta Asya ülkelerinin ulaşım ve su kaynakları potansiyeli ile sorunlarını ele aldı.

Uzmanlardan Viktor Lebedev, bölge ülkelerinin dünya lojistik verimliliği sıralamasında 79 ila 123'üncü sıralarda yer aldığını belirterek, "Orta Asya, büyük pazarlar arasında geçiş noktası olma konusunda olağanüstü bir fırsata sahip. Ancak bu çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Yüklerin bölge içinde ve transit olarak taşınması için 250 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Lebedev, Orta Asya bölgesine diğer ülkelerden büyük miktarda gıda ithal edildiğini ve bu ithalatın yüzde 70'e varan kısmının bölge içi üretimle karşılanabileceğini belirterek, "Araştırmalarımıza göre bölgedeki en büyük sorun gıda işleme ve depolama kapasitesinde büyük eksikliklerin olmasıdır." dedi.

EABR Baş Ekonomi Uzmanı Yevgeni Vinokurov da Orta Asya ülkelerinde ulaşım koridorlarının sağladığı sürdürülebilir kalkınma potansiyeli ile birlikte su kaynakları sorununun da öne çıktığını söyledi.

Bölgede geçen yıl su kıtlığı yaşandığına dikkati çeken Vinokurov, "Bu durum suyun bölgede önümüzdeki yılların 1 numaralı konusu olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kazakistan, Orta Asya, Almatı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Asya Ülkelerinin Ulaşım ve Su Kaynakları Potansiyeli Değerlendirildi - Son Dakika

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