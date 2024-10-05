Orta'da Patates Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Orta'da Patates Hasadı Yapıldı

Orta\'da Patates Hasadı Yapıldı

Orta ilçesinde 22 dönüm arazide patates hasadı yapıldı, tarım projeleri destekleniyor.

05.10.2024 12:46
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Orta ilçesinde atıl arazilerin tarıma kazandırılması kapsamında patates ekilen 22 dönüm arazide hasat yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Kaymakamlığı, Orta ve belde belediyeleri tarafından yürütülen proje kapsamında Yuva köyü Değirmenbaşı mevkisinde ekilen arazide hasat programı düzenlendi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, tüm kurumlarla üretenin yanında olmak istediklerini belirtti.

Çiftçiyi su ve bilgi ile buluşturduklarında üreten bir şehir olma noktasında hızla ilerleyeceklerini aktaran Taşolar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Köksal Yıldırım da araziye ekilen patatesin karbonhidrat, nişasta, vitamin ve mineralce zengin bir bitki olduğunu ifade etti.

Gece gündüz sıcaklık farkının lezzet katmasının patates sektörünün seçilmesindeki önemli etken olduğunu dile getiren Yıldırım, "22 dönüm araziye 7,5 ton patates tohumu attık. Dönüm başı 3 ton patates vereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Programa Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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