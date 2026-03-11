Orta Doğu'da Çocuk Ölümleri Artıyor

(ANKARA) -Uluslararası Af Örgütü tarafından paylaşılan UNICEF verilerine göre, 28 Şubat'tan bu yana çoğu İran ve Lübnan'da olmak üzere 270'ten fazla çocuk hayatını kaybetti.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da süren çatışmaların en ağır bedelini çocukların ödediği belirtildi. Açıklamada, "UNICEF'in verilerine ve son raporlara göre, 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi genelinde, çoğu İran ve Lübnan'da olmak üzere 270'ten fazla çocuk öldürüldü. Çok sarsıcı olan ve gittikçe de artan bu sayılar, çatışmaların çocuklar üzerindeki bedelini ortaya koyuyor. Sivillerin korunması zorunluluktur" ifadesi kullanıldı.