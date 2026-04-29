Orta Doğu Gerginliği ve Fed Kararı Piyasaları Yönlendiriyor

29.04.2026 10:02
Orta Doğu'daki gerginlik ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması enerji fiyatlarını yükseltirken, Fed'in faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında.

Orta Doğu'daki gerginlik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD medyasına göre, Başkan Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında nükleer görüşmeleri erteleme önerisine sıcak bakmıyor. Bölgedeki gerginliğin kısa sürede çözüleceğine dair umutlar azalırken, enerji arzı riskleri artıyor ve enflasyonist baskılar ABD ile Avrupa'nın temel endişeleri arasında yer alıyor.

OpenAI ile ilgili haberler, yapay zeka hisselerinde endişeleri yeniden gündeme getirdi. OpenAI'nin haftalık kullanıcı sayısı ve gelir hedeflerini tutturmakta zorlanması, teknoloji hisselerindeki satış baskısını artırdı. Merkez bankaları cephesinde ise Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odak noktası oldu. Para piyasaları, Fed'in faizi sabit tutmasını beklerken, Başkan Powell'ın açıklamalarından geleceğe yönelik ipuçları aranacak.

ABD'de kurumsal tarafta bilanço sezonu devam ediyor. Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmalarının bilançoları takip edilecek. Dün New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, ABD endeks vadeli kontratları güne hafif alıcılı başladı. Jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini artırmasıyla tahvil piyasasında satış baskısı dikkat çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselirken, dolar endeksi dengelendi. Altında denge arayışı sürüyor; ons altın 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

BAE'nin OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı petrol piyasalarındaki belirsizlikleri artırdı. Brent petrolün varili 104 dolardan işlem görüyor. Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Bugün Almanya'nın nisan ayı enflasyon verisi takip edilecek. Ryanair CEO'su, artan yakıt fiyatlarının birçok Avrupa havayolu şirketini iflasın eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

Asya borsaları, sanayi ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle dirençli kalırken, Japonya'da resmi tatil nedeniyle işlem yapılmıyor. Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini sürdürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,81 değer kaybetti. Analistler, bugün Türkiye'de ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in faiz kararı gibi yoğun verilerin takip edileceğini belirtiyor.

