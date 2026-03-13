Orta Doğu İçin Acil Ateşkes Çağı

Kolombiya, Brezilya ve Meksika Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin "acil ateşkes ve diplomatik çözüm" çağrısında bulundu.

Kolombiya, Brezilya ve Meksika dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak bildiride, devletler arasındaki anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkların, barışçıl çözüm ilkeleri doğrultusunda uluslararası diplomasi yoluyla giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Bildiride, "Bu bağlamda, diyalog ve müzakereye etkin alanlar açılması amacıyla Orta Doğu'daki mevcut çatışmada acil ateşkes ve diplomatik çözüm ilan edilmesini elzem görüyoruz." ifadesine yer verildi.

Çatışmaların siyasi ve müzakereye dayalı yöntemlerle çözüme kavuşturulmasının önemine işaret edilen bildiride, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'nın taraflar arasında güven tesis edecek barış süreçlerine katkı sunmaya hazır olduğu kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.