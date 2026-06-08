Ortadoğu'da Gıda Krizi: Milyonlar Açlık Tehdidi Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortadoğu'da Gıda Krizi: Milyonlar Açlık Tehdidi Altında

Ortadoğu\'da Gıda Krizi: Milyonlar Açlık Tehdidi Altında
08.06.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaşlar ve ekonomik çöküş nedeniyle Ortadoğu'da on milyonlar gıda kıtlığı yaşıyor.

KAHİRE, 8 Haziran (Xinhua) -- Ortadoğu'da savaşlar, ekonomik çöküş ve toplu yerinden edilmeler yerel gıda üretimini ve tedarik zincirlerini sekteye uğratmaya devam ederken, on milyonlarca insan akut gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Dünya Gıda Güvenliği Günü'nde açıklanan son verilere göre Yemen'de 18 milyondan fazla, Suriye'de ise yaklaşık 13,3 milyon kişi gıda sıkıntısı yaşıyor. Gazze'de gıda sisteminin çökmesi sonucu nüfusun yaklaşık yüzde 77'si yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya bulunurken, Sudan ise dünyanın en büyük açlık ve ülke içinde yerinden edilme krizlerinden biriyle mücadele ediyor.

Kıtlığın önlenmesi için insani yardım fonlarının artırılması ve insani erişimin engellenmemesi yönünde defalarca çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler, acil adım atılmadığı takdirde bölgede milyonlarca kişinin daha ağır bir açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortadoğu'da Gıda Krizi: Milyonlar Açlık Tehdidi Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:18
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:55:34. #7.13#
SON DAKİKA: Ortadoğu'da Gıda Krizi: Milyonlar Açlık Tehdidi Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.