Zorlu'dan Genç'e Sert Eleştiriler

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e yönelik, "İki dönem hizmet ettiği Ortahisar Belediyesi'ne ve Ortahisar seçmeninin iradesine karşı olan öfkesini ve yok sayma çabasını anlamamız mümkün değil. Biz Ortahisar ilçemize bütün bu baskılara, görmezden gelmelere, güç zehirlenmelerine rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz ve Ortahisar halkının hakkını yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarında şehri ilgilendiren projeler, toplantılar ve gelişmelerle ilgili Ortahisar Belediyesi'ne görüş sorulmadığı yönündeki açıklamalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in "antidemokratik, meclis üslubuna yakışmayacak hal ve tavırlarına" muhatap kaldıklarını söyledi.

Genç'in Uzunkum Yaşam Alanı Projesi ile ilgili "Şehrin önemli bir projesi olması hasebiyle bütün kurumlara gönderdim, Trabzon Üniversitesi haricinde bize görüş bildiren hiçbir kurumumuz olmadı" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Zorlu, şöyle konuştu:

"Sayın Ahmet Metin Genç'in gerçek yüzüyle maalesef yüzleştik"

"Bütün tartışmalar bu ifadeden sonra başlamıştır. Sayın Genç, bu yalanını Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya karşı çok sert bir üslup kullanarak, 'Ben hukukçuyum, şova gerek yok, meclisi provoke etmeyin' diyerek savunmuştur. Ortahisar Belediyemizden görüş alınmadığını net olarak söylüyoruz. Mimarlar Odamızdan, İnşaat Mühendisleri Odamızdan Uzunkum Yaşam Alanı ile ilgili görüş sorulmuş mudur? Sayın Genç çıksın bunları açıklasın. Sayın Genç, bu yalanı nedeniyle kendisinden özür bekleyen Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya meclis kürsüsünden parmak saylayarak 'Yürü, Hadi Bakalım' ifadesini kullanmıştır. Hem yalan konuşacaksın, hem de meclis kürsüsünden parmak sallayacaksın. 'Uzlaşıyoruz, paylaşımcıyız, birlikte hareket ediyoruz' gibi ifadelerle kamuoyunu yanıltan Sayın Ahmet Metin Genç'in gerçek yüzüyle maalesef yüzleştik. Bu sadece bizim adımıza değil, Trabzon adına da üzüntü vericidir."

Asıl konunun Uzunkum Yaşam Alanı ile ilgili Genç'in iddiaları olduğunu, konunun UKOME toplantısı ile saptırılmaya çalışıldığını iddia eden Zorlu sözlerine, şöyle devam etti:

"Resmi belgeyi ibraz etmesini istedik ancak Sayın Genç bu iddiasını da ispatlayamadı"

"UKOME toplantıları görüşülmüş, sonuçlanmış planlamalar için memurlar düzeyinde yapılan bir toplantıdır. Kaldı ki biz zaten Trabzon meydan trafiğinin yeniden düzenlenmesi gerektiği tarafıyız. Desteğimizi daha önce de açıklamıştık. Trabzon ulaşımını doğrudan etkileyen dolmuş güzergahlarının değiştirilmesiyle ilgili belediye başkanları düzeyinde hiçbir toplantı yapılmamıştır. Dolmuş güzergahlarının görüşüldüğü, tartışıldığı toplantılarda biz maalesef yokuz. İtirazımızın bu olduğunu anlamayanlar ya art niyetlidir ya da işlerine böyle geliyordur. Nitekim tam da tahmin ettiğimiz gibi, kimseye sormadan, görüş alışverişi yapılmadan, danışmadan yapılan bir planlama sonucunda dolmuş esnafımız da vatandaşlar da isyan etmiştir. Biz tam da bunu söylüyoruz. 'Yaptım oldu, oldubitti' ile iş yaparsanız olacağı budur. Şimdi kalkmış UKOME toplantısından bir fotoğrafla toplantıya katılan memur arkadaşımız hedef haline getirilerek ve deşifre edilerek, seviyesi düşük montajlarla yalanlarını örtmeye çalışıyorlar. Kendilerine yakışanı yapıyorlar. Sayın Genç, Uzunkum Yaşam Alanı ile ilgili hangi kuruma görüş sormuş, belgesiyle, verisiyle çıkıp açıklamak zorundadır. Açıklayamıyorsa şayet başta üslubunu koruyamadığı için ve sonra yalan konuştuğu için Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'dan ve Trabzon halkından özür dilemelidir. Sayın Genç daha önce de benzer bir yalanı Avni Aker'in yanındaki parselle ilgili kullanmıştı. Ortahisar Belediyesi olarak Kültür Merkezi yapmak istediğiyle talep ettiğimiz alanla ilgili 'Biz sizden önce talep ettik' demişti. Resmi belgeyi ibraz etmesini istedik ancak Sayın Genç bu iddiasını da ispatlayamadı."

Ortahisar seçmeninin ve Ortahisar'ın haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirten Zorlu sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"Buradan da anlıyoruz ki Ortahisar bahane, rant, koltuk şahaneymiş"

"İki yıldır Ortahisar Belediyemiz ve ilçemizin yarısının oyunu alarak Belediye Başkanımız seçilen Ahmet Kaya bu zihniyet tarafından görmezden gelinmek isteniyor. Biz de iki yıldır buna itiraz ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. AKP'li siyasetçilerin hazımsızlığını görüyoruz ancak Sayın Genç'in iki dönem Belediye Başkanlığı yaptığı, hizmet ettiği Ortahisar Belediyesi'ne ve Ortahisar seçmeninin iradesine karşı olan bu öfkesini ve yok sayma çabasını anlamamız mümkün değil. Buradan da anlıyoruz ki Ortahisar bahane, rant, koltuk şahaneymiş. Biz Ortahisar ilçemize bütün bu baskılara, görmezden gelmelere, güç zehirlenmelerine rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz ve Ortahisar halkının hakkını yedirmeyeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başta olmak üzere AKP iktidarı, Ortahisar Belediyemizin ve Ortahisar halkının iradesiyle seçilen Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'nın varlığını kabul edinceye kadar mücadelemizin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın."