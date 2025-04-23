Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, "Dünya Çocukları Trabzon'da" Sergisinin Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, "Dünya Çocukları Trabzon'da" Sergisinin Açılışına Katıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Dünya Çocukları Trabzon’da" adlı karma resim sergisinin açılışına katıldı. Sergide yer alan resimler arasında Trabzon’dan çocukların çizimlerinin de bulunmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Bir ressamlar kenti olan Trabzon’umuzun bu özelliğinin artık bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor” dedi.

23.04.2025 11:43  Güncelleme: 11:59
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Dünya Çocukları Trabzon'da" adlı karma resim sergisinin açılışına katıldı. Sergide yer alan resimler arasında Trabzon'dan çocukların çizimlerinin de bulunmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Bir ressamlar kenti olan Trabzon'umuzun bu özelliğinin artık bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Çocukları Trabzon'da" konulu karma resim sergisinin açılışına katıldı.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaya, "23 Nisan, Türk milleti için çok özel bir anlam ifade ediyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal egemenliğin ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz ancak egemenliğin millete ait olduğunu ve bunun da millet tarafından seçilmişler eliyle verildiğini de hepimiz biliyoruz. Bugün ülkemizde seçilmişlere yönelik yapılan haksızlıkları maalesef hepimiz üzülerek takip ediyoruz. İstiyoruz ki millet tarafından verilen o egemenlik hakkı, sonuna kadar kullanılsın" dedi.

"Çok güzel bir bayram kutlamasını sizler için hazırladık"

Başkan Kaya, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıymetli çocuklar, 23 Nisan sizlerin bayramı. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve bayramınızı kutluyorum. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünyada belki de çocuklara armağan ettiği tek bayram; siz Türk çocuklarına ve dünya çocuklarına armağan ettiği bayram. Doya doya bayramınızı yaşayın diye Ortahisar Belediyesi olarak çok güzel bir etkinlik programı hazırladık. Hepinizi belediyemize davet ediyoruz. Aile büyüklerinize söyleyin, sizi mutlaka Ortahisar Belediyemizin bu yıl düzenlediği kutlama programlarına getirsinler. Oraya gittiğiniz zaman siz de çok beğeneceksiniz, çok güzel etkinlikler, sizin için düzenledik. Kitap fuarımız var, yüzme yarışları yapıldı, ayrıca bir uzay çadırı var, tiyatro etkinlikleri var, yüz boyama etkinliklerinden sizin sevdiğiniz kahramanların kostümlerine kadar çok çeşitli etkinliklerimizin yer aldığı, çok güzel bir bayram kutlamasını sizler için hazırladık."

"Trabzon, Türkiye'nin en nadide ressamlarını yetiştiren özel bir kent"

Serginin, birbirinden güzel ve anlamlı resimlerden oluştuğunu ve kendisini çok etkilediğini dile getiren Kaya, sergideki bazı eserlerin Trabzon'dan katılan çocuklar tarafından yapılmış olmasının da çok anlamlı olduğunun altını çizdi. Kaya, şunları söyledi:

"Ben bir sanatsever olarak, konuşmaya başlamadan önce hocamla derin bir söyleşi yapma olanağı buldum. Bu resimleri, 19 yaşına kadar olan çocuklar çizmiş. Gerçekten büyük bir şaşkınlık yaşadım. İnanılmaz güzel resimler yapmışlar. Müthiş yetenekler… Bizim Trabzon'un çocuklarının da bu resimleri yapanlar arasında olması bizim için gerçekten bir övünç kaynağı. Tabii Trabzon ile ilgili çok şey söylenir, Trabzon'umuzun bir kültür-sanat kenti olduğu başlığı konuşuluyor ama Trabzon'un aslında bir ressamlar kenti olduğu hiç konuşulmuyor. Trabzon, Türkiye'nin en nadide ressamlarını yetiştiren özel bir kent. Trabzon bir ressamlar kenti. Bu özelliği bizim de artık gün yüzüne çıkarmamız lazım. Bu değerli serginin, bunun öncüsü olmasını temenni ediyorum. Gerçekten çok özel resimler burada sergileniyor. Dolayısıyla Trabzon'umuzun bir kültür-sanat kenti yanında, bir ressamlar kenti olduğunu da bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye anlatmak adına çok değerli bir sergi. Burada sizlerle buluşmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Sergide yer alan eserlerin seçildiği The Small Montmartre of Bitola Çocuk Sanat Atölyesi'nin bulunduğu Manastır şehrine de özel bir atıfta bulunan Kaya, "Sizler de biliyorsunuz Büyük Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kökleri Makedonya'ya kadar uzanır. Manastır'da da okumuşluğu vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne babası, aile tarafı Makedonyalıdır. Dolayısıyla oralar da bizim için çok özeldir. Oralardan gelen değerli dostlarımıza da 'hoş geldiniz', Trabzon'umuza şeref verdiniz, gurur verdiniz diyoruz, sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Konuşmalarının ardından Kaya ve davetliler, sergide yer alan resimleri inceledi. Başkan Kaya'ya, çocukların yaptığı tablolardan biri hediye edildi.

25 ülke 70 çalışma

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile eğitimci ressam Veysel Acar'ın işbirliğinde hazırlanan sergide, Kuzey Makedonya'nın Manastır (Bitola) kentinde bulunan The Small Montmartre of Bitola çocuk sanat atölyesinden seçilen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülke vatandaşı 4-19 yaş grubu öğrencilerin yaptığı 70 çalışma yer alıyor.

Sergi, 29 Nisan Salı gününe kadar gezilebilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, 'Dünya Çocukları Trabzon'da' Sergisinin Açılışına Katıldı - Son Dakika

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